Католики одобрили введение мусульманских праздников в Германии

Предложение министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера о введении исламских праздников в отдельных регионах Германии нашло поддержку в Центральном комитете немецких католиков, сообщает Deutsche Welle.

«В обществе с множеством религиозных общин в местностях с высокой долей верующих мусульман среди жителей может появиться исламский праздник, и это не нарушит христианскую традицию нашей страны», — заявил глава комитета Томас Штернберг (Thomas Sternberg).

По его словам, календарь праздников не является ни музейной ценностью, ни простой чередой выходных дней, а отражает богатство европейских традиций.

Подавляющее большинство немцев выступают против введения в стране мусульманских праздников. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Insa по заказу газеты Bild. Против инициативы главы МВД выступили более 70 процентов опрошенных.