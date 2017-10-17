Подписаться на уведомления
 

Католики одобрили введение мусульманских праздников в Германии

 

Предложение министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера о введении исламских праздников в отдельных регионах Германии нашло поддержку в Центральном комитете немецких католиков, сообщает Deutsche Welle.

«В обществе с множеством религиозных общин в местностях с высокой долей верующих мусульман среди жителей может появиться исламский праздник, и это не нарушит христианскую традицию нашей страны», — заявил глава комитета Томас Штернберг (Thomas Sternberg).

По его словам, календарь праздников не является ни музейной ценностью, ни простой чередой выходных дней, а отражает богатство европейских традиций.

Подавляющее большинство немцев выступают против введения в стране мусульманских праздников. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Insa по заказу газеты Bild. Против инициативы главы МВД выступили более 70 процентов опрошенных.

263 просмотров


Старости
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 20° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0028 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Президент Молдавии может лишиться должности
Католики одобрили введение мусульманских праздников в Германии
Великобритания не признает независимость Каталонии
Перебои с водой в центре Баку
МИД России о вероятной войне на севере Ирака
У министра Рамина Гулузаде отняли «Космос»
Трамп потерял за год $600 миллионов
Азербайджан – один из крупнейших инвесторов Турции
МВД и Генпрокуратура раскрыли громкое убийство в Новханы арестована банда в масках
Сын погибшей журналистки обвинил в убийстве премьер-министра Мальты
Теракт в турецком Мерсине: много жертв
Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции
Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан не должен принимать российскую валюту с изображением Крыма» эксклюзив
Награжденные Абульфазом Гараевым деятели культуры ушли к Али Керимли
Елена Бондаренко: «Украинские власти сделали все, чтобы испортить отношения с Азербайджаном» эксклюзив
Диего Симеоне: «Карабах» играет в испанский футбол»
Асад Акперов: «Помогите, министр и суд отнимают у меня внука!» приемная haqqin.az
В Америке осудили террориста, арестованного в Баку
Обвал на шахте в Турции: шестеро погибших Обновлено; видео
Ниджат и Каролина в благодарность немцам за солидарность с беженцами фото
«Столицу» ИГ освободили от террористов
Межбанк Азербайджана на ежегодной конференции SIBOS - 2017
Курды роют окопы на подступах к Эрбилю
Польша за вступление Турции в Евросоюз
Военные атташе на базе ВВС Азербайджана фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться