Вакансия палача вызвала ажиотаж среди зимбабвийцев

Более 50 граждан Зимбабве подали заявку на замещение вакантной должности палача, сообщает The Zimbabwe News Live.

«Люди очень заинтересованы в этой работе», — заявила замминистра юстиции Виргиния Мабхиза. Она добавила, что среди соискателей есть как мужчины, так и женщины.

Смертная казнь не приводилась в исполнение в Зимбабве на протяжении последних 12 лет. В 2013 году в стране была принята новая Конституция, согласно которой, если на момент совершения преступления приговоренному к высшей мере было менее 21 года или более 70 лет, то наказание не приводится в исполнение.