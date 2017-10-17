Советник Хаменеи о взятии Киркука

Иран не играл никакой роли в операции по взятию Киркука. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти, сообщает иранское информационное агентство Tansim.

Говоря о референдуме о независимости в Иракском Курдистане, Велаяти заявил, что большая часть курдов Ирака «выступает против амбиций президента Иракского Курдистана Масуда Барзани».

«Мы видели, что Киркук был взят правительственными силами Багдада почти без каких-либо столкновений», - сказал Велаяти.