Акция протеста ереванских таксистов

В Ереване сегодня прошла акция протеста таксистов с требованием отставки министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна, сообщает Новости Армении.

Согласно информации, группа таксистов организовала акцию протеста, в ходе которой председатель «Лиги защиты водителей» Тигран Ованисян обвинил министра транспорта и связи Армении в бездействии.

«Министр нам пообещал, что в парламенте поднимет вопросы, связанные с проблемами в сфере услуг такси. Однако он так и не сделал ничего. Мы предложили временно предоставить равные права для наших и «незаконных» таксистов, но и тут ничего не было сделано»,- пояснил Ованисян, добавив при этом, что они провели митинг перед Национальным собранием. Однако, по его словам, обсуждение данного вопроса ведется по сей день.

При этом, Тигран Ованисян отметил, что министр транспорта и связи абсолютно не владеет той сферой, руководителем которой его назначили, и должен уйти в отставку.

«Этот министр абсолютно не разбирается в данной области. Мы требуем его отставки. Он определенно нуждается в психиатрической медицинской помощи. У него серьезные проблемы с психическим здоровьем. А премьер-министр считает всех таксистов небритыми, с сигаретами во рту, и обутыми в сандалии. Это ему привил министр»,- посетовал председатель «Лиги защиты водителей», добавив, что Министерством транспорта и связи Армении был осуществлен «бизнес-геноцид».