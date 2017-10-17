Министр Шахин Мустафаев отвечает окружению Путина

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев ответил на обвинения ряда высокопоставленных чиновников России о том, что турецкие помидоры якобы незаконно поставляются через территорию Азербайджана.

Дело дошло до того, что несколько дней назад Россельхознадзор ужесточил контроль над импортом томатов из Армении, Азербайджана и Беларуси.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в субботу посчитал нужным вновь поднять эту тему уже на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы, безусловно, должны проделать серьезную работу, чтобы турецкие помидоры не попадали через Беларусь контрабандой, через Азербайджан и, понятно, не разрушали все наши посылы и инвестиции в эту отрасль», — сказал он.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев не согласен с этими обвинениями. По его словам, рост экспорта помидоров из Азербайджана в Россию связан с естественным ростом производства.

«Учитывая возросший спрос, за 2014-2016 годы площадь для производства помидоров только в закрытых грунтах увеличилась в 1,6 раза. За 6 месяцев текущего года производство помидоров в закрытых грунтах составило 261,7 тысячи тонн. В 2016 году общее производство помидоров составило 502,7 тысячи тонн»,- сказал Шахин Мустафаев в интервью АзерТАдж.

«Что касается утверждений о незаконном экспорте турецких помидоров в Россию, то хочу отметить, что, во-первых, в соответствии с «Правилами определения страны происхождения товаров в СНГ» от 20 ноября 2009 года, к которому присоединилась и Азербайджанская Республика, выдача сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 осуществляется на основе проведенных уполномоченным органом экспертиз на территории производителя на наличие земель, тепличных участков или арендованных площадей для ведения данных сельскохозяйственных работ, проверяются партии товара на основе предъявленных документов, а также упаковка и маркировка.

Во-вторых, именно учитывая возросшие объемы производства, постановлением Кабинета министров Азербайджана от 23 сентября 2016 года на импорт помидоров введена специфическая пошлина в размере 0,4 доллара США за килограмм. В результате за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт помидоров из Турции уменьшился в количественном выражении на 81 процент, в стоимостном выражении на 76 процентов. С мая этого года помидоры из Турции вообще не ввозились», - сказал министр.

Шахин Мустафаев добавил, что реэкспорт турецких помидоров из Азербайджана в Россию просто нерентабелен.

«После введения пошлины средняя импортная цена за каждый килограмм помидоров составила 1,15 доллара США, а средняя экспортная цена в Россию - 0,97 доллара, что свидетельствует о неэффективности реэкспорта турецких помидоров в Россию.

В-третьих, за исключением Нахчыванской Автономной Республики Азербайджан не имеет общей границы с Турцией. Учитывая тот факт, что в результате оккупационной политики Армении Нахчыван находится в состоянии блокады, транспортировка каких-либо грузов практически не представляется возможной», - резюмировал министр.