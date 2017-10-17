В Турции продлен режим ЧП

Парламент Турции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает Haber7.

Согласно информации, за внесенный правительством законопроект проголосовало большинство парламентариев.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В апреле и июле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.