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Американка купила день с Роналду

 

Жительница Калифорнии инвестировала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, организованный нападающим «Реала» Криштиану Роналду, чтобы провести с ним один день, сообщает Bild.

Женщина получила два билета на VIP-места на одну из домашних игр «Реала» в чемпионате Испании, также ей разрешили приехать на тренировку команды, где она сможет получить автограф своего кумира и провести с ним время после окончания занятий.

Ранее 17 октября Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов. Первое место в рейтинге заняла писательница Джоан Роулинг.

В сезоне-2017/2018 португалец провел девять матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 11 мячей. Роналду — четырехкратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.

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