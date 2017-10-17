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В Украине по запросу Турции задержали гражданина Германии

 

Гражданин ФРГ, находившийся в розыске Интерпола по запросу Турции, задержан в Украине, сообщает газета Süddeutscher Zeitung.

В результате журналистского расследования газеты и телеканалов WDR и NDR стало известно, что Кемаль К., имеющий также турецкое гражданство, был задержан в Украине в июле. Он не может покинуть страну до оглашения решения местных властей по экстрадиции, которой добивается Турция.

Турецкая сторона считает, что Кемаль К. причастен к двум убийствам по политическим мотивам, за его поимку объявлено вознаграждение в размере 350 тысяч евро.

В сообщении отмечается, что Кемаль К. получил политическое убежище в Германии в 2007 году, в 2016 году он стал немецким гражданином. На родине он был членом Марксистско-ленинской коммунистической партии, запрещенной в Турции.

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