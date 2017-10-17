Норвегия пожаловалась на Ягланда в Совет Европы

Правительство Норвегии направило официальную жалобу в Совет Европы в связи с комментариями о норвежской политике, которые сделал на своей странице в соцсети Facebook генеральный секретарь Совета Европы, бывший глава МИД и правительства Норвегии Турбьерн Ягланд, сообщает телерадиокомпания NRK.

"Многие записи Турбьёрна Ягланда в Facebook о норвежской политике вызвали такое большое раздражение в правительственном аппарате, что две недели назад МИД подал в Совет Европы официальную жалобу", — сообщила норвежская телерадиокомпания.

На сайте NRK поясняется, что практически ежедневные комментарии генсека о норвежской политике, сделанные им за последнее время, вызвали "раздражение и удивление". В качестве примера NRK приводит запись Ягланда, где он критикует Норвегию за пассивное отношение к насилию полицейских в Барселоне. Однако МИД Норвегии отреагировал на это как на неверную информацию.

"Ягланд утверждал, что в МИД сочли методы полицейских в Испании внутренним делом. Это неверно и вводит в заблуждение по поводу того, что было сказано. Кроме того, мы прокомментировали сразу же на странице Ягланда в Facebook, чтобы внести ясность в написанное", — сказал NRK представитель норвежского МИД по связям с общественностью Фроде Андерсен. Он также подтвердил, что через норвежских дипломатов в Страсбурге было решено передать в Совет Европы формальную жалобу.