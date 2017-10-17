ОБСЕ о встрече Алиева и Саргсяна

Председательство Австрии в ОБСЕ внимательно следило за встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна, прошедшей в Женеве 16 октября под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении председательства, распространенном на сайте ОБСЕ.

«Мы рады видеть новый импульс и приверженность президентов принятию мер для активизации переговорного процесса и поиску дополнительных шагов для снижения напряженности на линии соприкосновения войск», - говорится в заявлении.

В заявлении выражена надежда на то, что возобновление Арменией участия в переговорах будет отражено в конкретных шагах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Председательство также выразило готовность поддерживать усилия по достижению мира.