Госдеп о конфликте между Багдадом и курдами

США работают над урегулированием конфликта между Багдадом и региональном правительством в Иракском Курдистане, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.

По её словам, Вашингтон при этом "не занимает ничью сторону".

"США пристально следят за ситуацией. Мы беспокоимся очень, что происходит в Ираке. Мы не поддерживаем правительство Ирака, и мы не поддерживаем деятельность регионального курдского правительства. Мы пытаемся успокоить ситуацию", — сказала она.

Науэрт отметила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл телефонные разговоры с коллегами "из региона", не уточнив при этом, с кем именно он успел обсудить ситуацию в Ираке.

По её словам, США вовлечены в урегулирование конфликта и "хотели бы видеть единый Ирак".