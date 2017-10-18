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Премьер-министр Греции: «Турция должна оставаться в НАТО»

 

Турция должна оставаться в НАТО и продолжить свой «путь, ориентированный на Европу». Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.

«Несмотря на нашу обеспокоенность в отношении Турции, мы продолжаем поддерживать курс Турции на Европу, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли Анкаре оставаться в Североатлантическом альянсе. - Мы уважаем ее как региональную державу. Мы считаем, что она должна продолжать ориентироваться на европейскую перспективу, страны Запада и сотрудничество с НАТО».

Ципрас подчеркнул, что Греция «поддерживает диалог с Турцией, несмотря на трудности и проблемы», с которыми сталкиваются Афины. «Мы понимаем очень важный европейский курс Турции», - указал он. По мнению премьера, «европейская перспектива станет для Турции неким рычагом давления», в том числе и в отношении направленных на демократизацию общества реформ.

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