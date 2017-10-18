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Навального не допустят к президентским выборам

 

Кремль принял однозначное решение не допустить регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России. Об этом Русской службе ВВС на условиях анонимности сообщили в администрации президента и подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Издание отмечает, что такое решение было принято после нескольких месяцев непубличных консультаций.

Ранее 17 октября глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что по закону Навальный сможет баллотироваться из-за имеющейся судимости лишь «где-то в 2028 году плюс пять месяцев». «А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди, поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!» — сказала глава ЦИК на проходящем в Сочи XIX Всемирном форуме молодежи и студентов.

Навальный ранее заявлял, что вправе избираться на высший пост в 2018 году, поскольку конституция запрещает баллотироваться лишь тем, кто находится в местах лишения свободы, а он приговорен условно.

Братья Олег и Алексей Навальные признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и 5 лет испытательного срока, который в августе 2017-го был продлен, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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