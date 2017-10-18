Подписаться на уведомления
 

В России испытали новую ракету для "Искандеров"

 

Испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" завершены на полигоне "Капустин Яр", сообщил журналистам его начальник генерал-майор Олег Кислов, передает РИА Новости.

"Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер", — сказал он.

Кислов добавил, что в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время завершается поставка бригадных комплексов "Искандер-М" в российскую армию, по контракту, подписанному с военным ведомством в 2011 году. Кроме того, в ходе форума "Армия-2017" был подписан дополнительный контракт на поставку двух бригадных комплектов этих комплексов.

41 просмотров


Старости
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 20° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0028 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

В России испытали новую ракету для "Искандеров"
Навального не допустят к президентским выборам
Азербайджан объявил в розыск Хаяла Гулиева фото
Премьер-министр Греции: «Турция должна оставаться в НАТО»
Госдеп о конфликте между Багдадом и курдами
ОБСЕ о встрече Алиева и Саргсяна
Норвегия пожаловалась на Ягланда в Совет Европы
CNN: Тиллерсон уйдет до конца года
В Украине по запросу Турции задержали гражданина Германии
В Йемене разбился военный самолет аравийской коалиции
Американка купила день с Роналду
В Турции продлен режим ЧП
Иракская армия вынудила курдов оставить еще один район Обновлено 21:43
Министр Шахин Мустафаев отвечает окружению Путина
Акция протеста ереванских таксистов
Советник Хаменеи о взятии Киркука
Вакансия палача вызвала ажиотаж среди зимбабвийцев
Во Франции предотвратили нападения на мусульман
Президент Молдавии может лишиться должности
Католики одобрили введение мусульманских праздников в Германии
Великобритания не признает независимость Каталонии
Перебои с водой в центре Баку
МИД России о вероятной войне на севере Ирака
У министра Рамина Гулузаде отняли «Космос»
Трамп потерял за год $600 миллионов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться