Ляшко потребовал выслать Саакашвили из Украины

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал выслать из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является одним из организаторов митинга возле Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению политика, "в условиях войны организовывать хаос в столице, чтобы захватить власть, — это страшное преступление против украинской государственности". Ляшко считает, что Саакашвили, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая является соорганизатором акции, действовали не в интересах Украины.

"Правоохранительные органы должны немедленно депортировать апатрида Саакашвили в Грузию, а ведьме украинской коррупции Тимошенко свою оценку дадут сами украинцы", — написал Ляшко.