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Российскую пропаганду в США возглавлял 27-летний Джейхун Асланов они о нас

Автор: Отдел информации 

Журнал РБК выяснил, как российская «Фабрика троллей» работала во время выборов президента США. Сколько человек трудилось в «американском» отделе и сколько офлайновых акций были инициированы в главных фактах из расследования.

Издание опубликовал большое расследование касательно работы т.н. «Фабрики троллей», которая работала во время выборов президента США. Американцы считают, что посредством этой «фабрики», Россия оказала влияние на ход выборов. Издание отмечает, что возглавлял американский отдел «Фабрики троллей» 27-летний уроженец Азербайджана Джейхун Асланов.

В целом составлено список из 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. Все они были заблокированы в августе — сентябре 2017 года соцсетями в рамках расследования так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США.

Страницы и группы управлялись из знаменитого дома №55 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, где базируется «Фабрика троллей»: в распоряжении РБК есть скриншоты с постами, сделанными из внутренней панели администраторов, чьи аккаунты также закрыты. Причастность «троллей» к составленному списку подтвердил также источник, близкий к руководству «Фабрики». Кроме того, 36 из 50 аккаунтов в Twitter были зарегистрированы на номера с префиксом +7, следует из данных сервиса восстановления пароля.

Совокупное число подписчиков всех сообществ и аккаунтов — около 6 млн человек. Из них половина приходилась на Facebook, треть — на Instagram. Благодаря покупке рекламы и распространению контента через перепосты, охват мог достигать 20-30 млн человек в неделю, как, например, в сентябре 2016 года.

Руководителем «американского отдела» источники называют 27-летнего уроженца Азербайджана Джейхуна Асланова. В распоряжении журнала РБК также есть сообщение из телеграм-чата, созданное Аслановым и посвященное промежуточным итогам работы «Фабрики» в США.В Санкт-Петербург он приехал в конце «нулевых» из Иркутской области — учиться на экономиста в Гидрометерологическом университете. Во время учебы несколько месяцев жил в США, бывал в Лондоне, следует из его странички «ВКонтакте». Впрочем, сам Асланов опроверг какую-либо связь с «фабрикой».

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