Президент «Атлетико» Энрике Сересо прилетел в Баку на день позже, чем футболисты мадридского клуба. Несмотря на усталость после долгого перелета, Сересо согласился ответить на вопросы haqqin.az.

Он поделился своим мнением относительно игры с «Карабахом», вспомнил те годы, когда Азербайджан был спонсором «Атлетико», и заявил, что мадридский клуб всегда готов возобновить сотрудничество с нашей страной.

- «Атлетико» вновь приехал в Азербайджан. Каковы ваши ожидания от предстоящего матча с «Карабахом»?

- Я в третий раз в Баку. Это великолепный город. В этом сезоне нам повезло с жеребьевкой. «Атлетико» попал в одну группу с «Карабахом», и мы получили возможность вновь приехать в Баку. Мы гордимся тем, что находимся сейчас в Азербайджане.

Для обеих команд предстоящая игра очень важна. И «Атлетико», и «Карабах» выйдут на поле, чтобы победить. Кто выиграет – не знаю. У нас очень большие ожидания от этого матча. Если игра у нас получится, то мы победим.

- Какие цели поставлены перед командой в этом сезоне? И каких целей, по-вашему, «Атлетико» удастся достичь?

- Основная цель – как минимум повторить результаты предыдущего сезона, а желательно улучшить их. Но в футболе можно много думать и мечтать, а на деле часто получается иначе.

Если говорить о реальных задачах, то это попадание в первую тройку в чемпионате Испании, выход в финал Лиги чемпионов и Кубка Испании. Очень хотелось бы победить в одном из трех турниров, в которых мы участвуем.

- Однако в Лиге чемпионов существует реальная опасность не выйти из группы. У «Атлетико» после двух туров только одно очко…

- Нам досталась тяжелая группа – «Челси», «Рома», «Карабах»… Сложно будет выйти в 1/8 финала. Мне бы очень хотелось, чтобы из нашей группы дальше прошли «Атлетико» и «Карабах». Но, к сожалению, сложилась такая ситуация, что команда, которая проиграет сегодня, скорее всего, не выйдет из группы.

- В «Карабахе» играют два испанских футболиста, за которыми внимательно следит ваша пресса. А скауты «Атлетико» отслеживают кого-то из футболистов азербайджанского клуба?

- Скаутская служба «Атлетико» работает 365 дней в году. Они следят за футболистами по всему миру. Думаю, что наши скауты просматривают и азербайджанский рынок. И, конечно, если в Азербайджане появится игрок, который подходит «Атлетико», то мы будем вести переговоры.

- В 2013 году «Атлетико» провел в Азербайджане матч с клубом «Бакы». Чем запомнился вам тот визит?

- Первый наш визит в Баку оставил очень яркие впечатления. То путешествие получилось весьма интересным. Мы провели товарищеский матч с клубом «Бакы». Это не очень известная в Европе команда, но игра и в целом вся поездка получились запоминающимися.

- В декабре 2012 года футболисты «Атлетико» впервые вышли на поле в форме с рекламой Азербайджана. Надпись Land of Fire Azerbaijan, которую еще долго будут помнить как в Мадриде, так и в Баку, словно принесла удачу «Атлетико». В этой форме вы стали чемпионами Испании, вышли в финал Лиги чемпионов… У «Атлетико» тогда появилось много азербайджанских болельщиков. Можем ли мы вновь стать свидетелями сотрудничества между Азербайджаном и «Атлетико»?

- Мы всегда открыты к сотрудничеству с Азербайджаном. Подчеркну: особенно с Азербайджаном. Это касается и спортивной, и экономической, и общественной сфер. Любой вид сотрудничества с Азербайджаном мы примем с удовольствием.

«Атлетико» повезло, что в трудную минуту нам повстречался Хафиз Мамедов. Он протянул нам руку помощи, поддержал нас. Для нас это большое сотрудничество. Мы благодарим его. У нас большие связи с ним и с Азербайджаном. Еще раз повторюсь: находиться сегодня в Баку – это гордость для нас.

- Вот уже месяц «Атлетико» играет на своем новом стадионе – «Ванда Метрополитано». Ваша арена также получила право на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Единственным соперником мадридской арены был Бакинский Олимпийский стадион, на котором сегодня сыграют «Карабах» и «Атлетико». На ваш взгляд, в чем «Метрополитано» превзошел бакинский стадион?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Это решение принимала комиссия УЕФА. Чем руководствовались ее члены, я не знаю. Бакинский Олимпийский стадион – хорошая арена. И если мы получили финал Лиги чемпионов 2019 года, то пусть один из следующих финалов главного еврокубка состоится в Баку. Нам бы этого очень хотелось.