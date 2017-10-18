Президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Йиржи Гинек призвал Евросоюз отменить эмбарго на продажу летального оружия Азербайджану. Он считает, что Евросоюз должен взять инициативу в свои руки и рассмотреть вопрос поставок вооружений в Азербайджан, чтобы побороться за рынок страны, которая является одним из крупнейших покупателей оружия в мире, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Пражский телеграф».

«Я считаю необходимым, чтобы Брюссель разрешил членам Евросоюза поставлять оружие в Азербайджан. Мне хотелось бы, чтобы Чешская Республика и другие страны ЕС вытеснили Россию с этого рынка», – подчеркнул Гинек.

Однако эксперт российского Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов считает, что европейцам пока трудно конкурировать с Россией.

«В конце 2000-х–начале 2010-х гг. Россия осуществляла массовые поставки танков, вертолётов, ПВО в Азербайджан. Но после этого Баку что-то закупал в Израиле, причём не самое дешёвое вооружение. За счёт этого в краткосрочной перспективе Израиль вышел на первое место, однако если посмотреть на общую картину, то Россия с точки зрения объёма поставок в Азербайджан всё ещё стоит на первом месте», – отметил он.

Напомним, что Минобороны Азербайджана недавно продемонстрировало на учениях крупную партию гаубиц Dana и реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 чешского производства. Чешские официальные лица заявили, что не продавали эти вооружения Азербайджану.

Источник чешского портала armadninoviny.cz подтверждает, что самоходные артиллерийские установки Dana и реактивные системы залпового огня RM-70 Vampir были поставлены в Азербайджан израильской Elbit Systems, а чешские и словацкие компании выступали в качестве субпоставщиков.

«Азербайджан тесно сотрудничает с НАТО в рамках борьбы с терроризмом, Баку передаёт альянсу разведывательные и аналитические данные, участвует в программах обучения НАТО. Известно также о сотрудничестве специальных подразделений ВМС США и Азербайджана», – указывает источник.