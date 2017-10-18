На сирийско-иракских фронтах большие и многозначительные перемены. Оппозиционные Асаду отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) взяли столицу «Исламского государства» Ракку. А союзники по борьбе с ИГИЛ – иракские курды, иракская армия и отряды шиитской милиции повыясняли свои отношения в борьбе за Киркук и его богатые нефтяными полями окрестности.

Взятие Ракки имеет как большое символическое значение, ведь джихадисты потерпели поражение в самом сердце своего «халифата», то и вполне прикладное. Во-первых, важно, что к взятию Ракки не были допущены сирийские войска и их иранские и российские союзники. Еще в июне американская авиация сбила сирийский самолет, работавший по целям в районе Ракки, обозначив нежелательность тут сил Асада.

Вся честь и слава за взятие столицы ИГИЛ принадлежит теперь сирийской оппозиции, поддерживаемой американцами. Но это лишь частично решает проблему, поскольку рождает другую: значительную часть SDF составляют сирийские курды, которые являются врагами Турции и подозрительны оставшимся жителям Ракки.

За несколько дней до этого, когда исход битвы за Ракку, в общем, был решен, Турция ввела свои войска на север сирийской провинции Идлиб, которая контролируется SDF, и приступила к сооружению там оборонительных укреплений. Анкару волнует укрепление позиций тамошних курдов.

Обострились отношения и между вчерашними союзниками по борьбе с ИГИЛ в Ираке. Здесь три недели спустя после референдума, на котором власти Курдистана объявили о курсе на независимость, Багдад двинул свои войска на Киркук. Этот город был оставлен правительственными силами в 2014 году под ударами ИГИЛ и перешел под контроль курдов. А поскольку этот район чрезвычайно богат нефтью, это обстоятельство сыграло важную роль в том, что Масуд Барзани, лидер иракских курдов, решился разыграть карту независимости. Не исключено, что он при этом рассчитывал на определенную поддержку со стороны Турции, которая стала главным покупателем здешней нефти. Но вышло иначе, референдум разозлил буквально всех, и вот теперь Багдад ответил.

Интересно, что ожидаемого военного столкновения не произошло. Хотя курдское ополчение пешмерга и перебросило в район Киркука дополнительных несколько тысяч человек, нефтеносные поля и сам город были сданы без боя.

Барзани обвиняет в этом Патриотический союз Курдистана – группировку под управлением курдского клана Талабани, дескать, это они пропустили иракские войска и шиитскую милицию в город. Но дело в том, что курды Патриотического союза, базирующиеся в провинции Сулейманийя, всегда выступали за автономный статус в составе Ирака, и им проблемы Барзани, играющего в свои игры, ни к чему.

Лишив Барзани Киркука, его не только поставили в положение проигравшего, но и в значительной степени выбили нефтяной козырь. Казалось бы, важная проблема решена. Но, как часто бывает в Сирии и Ираке, решение одной проблемы означает появление другой. Дело в том, что шиитскую милицию, которая зашла в Киркук, фактически контролирует Тегеран. Недаром в Багдаде несколько дней перед наступлением провел генерал Кассем Сулеймани, командующий революционной гвардией Ирана.

Зная нынешние очень острые отношения Вашингтона и Тегерана, такое сближение Ирана с Ираком, да еще с угрозой столкновений американских союзников – пешмерги и иракской армии, это серьезная неприятность. Чтобы еще добавить сложности в картинку нынешней ситуации в регионе, где сам черт может сломать ногу, разбираясь во взаимоотношениях многочисленных сторон, можно упомянуть недавний авиационный удар израильских ВВС по батареям ПВО правительственных сирийских сил, союзных России.

Министру обороны России Сергею Шойгу было что обсудить с премьер-министром Нетаньяху во время последовавшего после этого визита в Израиль. Размещенные в Сирии российские зенитные комплексы никак не помогли союзнику. По мере того, как проблема ИГИЛ отходит постепенно на второй план, на первый выдвигаются тяжелые взаимоотношения втянутых в тамошний головоломный конфликт сил. И самые сложные задачи, которые предстоит решать, еще далеко впереди…