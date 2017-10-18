Армяне нарушили перемирие 122 раза

Вооруженные силы Армении в течение суток 122 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах и на безымянных высотах Ноемберянского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Боевые подазделения Азербайджана были также обстреляны с армянских позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.