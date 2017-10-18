Генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава Национальной полиции страны Сергей Князев заверили, что не будут сносить палаточный лагерь, разбитый оппозиционерами у стен Верховной Рады, сообщают украинские СМИ.

На своей странице в Facebook Луценко назвал право на мирные акции протеста одним из главных достижений Майдана. «Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Любые изменения в стране возможны только через политический диалог. Насилие убьет страну», — отметил генпрокурор Украины.

Он добавил, что организаторы акции протеста делают ставки на провокации. «Установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, которые находятся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД», — подчеркнул Луценко.

В свою очередь, Князев сообщил, что полицейские 16 и 17 октября изъяли у протестующих массу оружия, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу: «Это для чего? Чтобы выразить свои политические взгляды?»

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К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в Киевской области стягивают «силовиков и военную технику», сообщает «Апостроф» со ссылкой на депутата Верховной рады Викторию Войцицкую.

«Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков… ответ был «прекрасен»: проводятся учения», — написала она на своей странице в Facebook.

Войцицкая также сообщила, что силовики временно перекрыли здесь дорогу, но на какое именно время - не указала.

Также издание «Апостроф» отмечает, что к вечеру 17 октября в Киеве возле здания Верховной рады возобновились стычки между протестующими и полицией.