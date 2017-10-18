Подписаться на уведомления
 

К резиденции Порошенко стягивают военную технику обновлено

 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава Национальной полиции страны Сергей Князев заверили, что не будут сносить палаточный лагерь, разбитый оппозиционерами у стен Верховной Рады, сообщают украинские СМИ.

На своей странице в Facebook Луценко назвал право на мирные акции протеста одним из главных достижений Майдана. «Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Любые изменения в стране возможны только через политический диалог. Насилие убьет страну», — отметил генпрокурор Украины.

Он добавил, что организаторы акции протеста делают ставки на провокации. «Установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, которые находятся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД», — подчеркнул Луценко.

В свою очередь, Князев сообщил, что полицейские 16 и 17 октября изъяли у протестующих массу оружия, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу: «Это для чего? Чтобы выразить свои политические взгляды?»

*    *     *

К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в Киевской области стягивают «силовиков и военную технику», сообщает «Апостроф» со ссылкой на депутата Верховной рады Викторию Войцицкую. 

«Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков… ответ был «прекрасен»: проводятся учения», — написала она на своей странице в Facebook.

Войцицкая также сообщила, что силовики временно перекрыли здесь дорогу, но на какое именно время - не указала.

Также издание «Апостроф» отмечает, что к вечеру 17 октября в Киеве возле здания Верховной рады возобновились стычки между протестующими и полицией.

3134 просмотров


Старости
Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции
Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
19 Окт 19° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

В Петербурге пропал капитан полиции из Азербайджана
Россия нарастила вложения в облигации США
Встреча глав МИД Азербайджана и Польши
Художника Павленского поместили в психушку во Франции
В Швеции прогремел мощный взрыв у полицейского участка видео
Kapital Bank принял участие в международных мероприятиях
Скончался один из главных спонсоров карабахских сепаратистов
Атамбаев: Я был неправ насчет Назарбаева
Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
В Москве таксист-армянин убил почти 100 человек
Глава МИД Польши на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Российские корабли на Каспии проверяют на живучесть
ФСБ начала облавы на магазины азербайджанцев
В Апшероне парень застрелил сестру
К резиденции Порошенко стягивают военную технику обновлено
Армяне нарушили перемирие 122 раза
Манат укрепился к евро
Нефть продолжает дорожать
Турция бомбит курдов в Ираке
Иракскую кашу-малашу расхлебывает Тегеран наш комментарий
«Я призываю отменить эмбарго против Азербайджана» громкое заявление главы ВПК Чехии
Президент "Атлетико" в Баку: "В трудную минуту Хафиз Мамедов протянул нам руку помощи" только что
Российскую пропаганду в США возглавлял 27-летний Джейхун Асланов они о нас
Ляшко потребовал выслать Саакашвили из Украины
В России испытали новую ракету для "Искандеров"
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться