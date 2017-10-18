ФСБ начала облавы на магазины азербайджанцев

Оперативники ФСБ России и сотрудники Росалкогольрегулирования провели серию обысков в принадлежащих азербайджанцам продуктовых магазинах Невского и Центрального районов Петербурга, из которых были изъяты партии подозрительного происхождения алкогольных напитков, в частности 18-летней выдержки шотландского виски Chivas Regal себестоимостью 40 рублей - бутылка.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных акцизных марок. Не исключено, что эти мероприятия связаны с недавним этапированием в город бывшего сотрудника МВД, арестованного за продажу партии нелегальной водки.

По информации «Фонтанки», с утра 17 октября оперативники ФСБ Петербурга совместно с сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО производят обыски в магазинах города - главным образом на территории Невского района, - торгующих спиртными напитками. Один из таковых осуществлен бы в торговой точке на улице Чайковского в Центральном районе. Все объекты, которые посетили силовики, действуют под брендом «24 часа» и принадлежат зарегистрированным как индивидуальные предприниматели выходцам из Азербайджана.

По имеющимся данным, несколько обысков прошли также в личных жилых квартирах предпринимателей.