Российские корабли на Каспии проверяют на живучесть

Учение по борьбе за живучесть и спасение личного состава с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения прошло в пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В учениях приняли участие порядка 15 надводных кораблей, в том числе экипажи ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала", а также базовых и рейдовых тральщиков и артиллерийских катеров.

Легенде учений: корабль в ходе ведения боевых действий получил многочисленные серьезные повреждения и пробоины, и личному составу надлежит выполнить комплекс мероприятий по предотвращению поступления в трюм забортной воды. Однако объем поступающей воды привел к затоплению корабля, и командир принял решение о спасении личного состава, отдав команде приказ покинуть терпящее бедствие судно.

"Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и начали покидать корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущена на воду патрульная лодка, которая осуществила контроль и сбор находящихся в воде матросов. Затем экипаж осуществил посадку на спасательные средства", — сообщил Астафьев.

Командиры кораблей, убедившись в полной эвакуации личного состава, в соответствии с корабельным уставом Военно-морского флота РФ, покинули свои суда последними. В ходе учения, помимо общей организации срочной эвакуации с кораблей экипажа, моряки отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, которые используются в холодное время года.