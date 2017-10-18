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Глава МИД Польши на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию из Польши, возглавляемую министром иностранных дел РП Витольдом Ващиковским, сообщает официальный сайт главы государства.

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