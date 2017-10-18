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В Москве таксист-армянин убил почти 100 человек

 

В Москве арестован таксист-армянин, который подозревается в отравлении клиента. При этом, по данным СМИ, 29-летний Ваагн Карапетян, возможно, виновен в убийстве еще почти 100 человек. В числе предполагаемых его  жертв, в частности, известный в прошлом радиоведущий Артур Битов.

Как сообщает ТВЦ  со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову, 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем».

9 апреля 2017 года по улице Двинцева в Москве неподалеку от проезжей части  было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Было установлено, что смерть у покойного  наступила от сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. Подозреваемого в совершении данного преступления удалось задержать.

«По данным следствия, с 2015 года мужчина оказывал услуги частного извоза и под разными причинами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял психотропные вещества. После чего, дождавшись действия препаратов, обвиняемый похищал у клиентов принадлежащее им ценное имущество».

Следователи провели обыск по месту жительства мужчины. изъяв принадлежавшие подозреваемому многочисленные мобильные телефоны, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.

Задержанный в ходе допроса полностью признал свою вину.

В настоящее время следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

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