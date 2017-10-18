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Атамбаев: Я был неправ насчет Назарбаева

 

Окружение казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева виновато в возникших приграничных проблемах. Об этом на вручении президентских стипендий студентам сказал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что проблемы на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Киргизии начались 10 октября. По заявлению казахстанской стороны, контроль был усилен в исполнение законодательства ЕАЭС и с целью сокращения объема "серого" импорта.

По словам Атамбаева, руководители Казахстана лукавят, когда говорят, что все транспортные и торговые пути Киргизии проходят через эту страну.

Он считает, что усиление контроля на границе — это попытка "отрезать" Кыргызстан от России.

"Думаю, президент Назарбаев даже не подозревает об этом. Он, конечно, верит, как и любой президент, своему окружению — олигархам, миллиардерам, которые думают не о Казахстане или Назарбаеве, а о своем будущем. Их счета находятся в западных банках", — заявил Атамбаев.

"Наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как и я, и проблем у него, наверное, больше. Но задача олигархов в другом… Видимо, не зря в Казахстане собираются перейти с кириллицы на латиницу, — это отрезание от России. На границе с РФ проходят совместные учения военных Казахстана и морпехов США… Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана направлены на развал ЕАЭС", — резюмировал глава Киргизии.

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