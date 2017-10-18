Художника Павленского поместили в психушку во Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный во Франции за попытку поджога входа в главное здание Банка Франции, отправлен в психиатрический стационар при полицейском управлении, сообщает Le Figaro.
"После проведенного во вторник утром медицинского обследования Петр Павленский был помещен в психиатрический стационар при префектуре полиции", - сообщил источник издания.
По данным Le Figaro, подруга Павленского - Оксана Шалыгина пока остается под стражей.
Отметим, что Петр Павленский, получивший политическое убежище во Франции, был задержан в понедельник утром за попытку поджога входа в главное здание Банка Франции.