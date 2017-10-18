Россия нарастила вложения в облигации США

Россия в августе 2017 года увеличила свои вложения в казначейские облигации США (US Treasuries) на $2,3 млрд, доведя общий их объем до $105,4 млрд, как это следует из доклада американского минфина.

В июле вложения РФ в US Treasuries увеличились на $200 млн, сократившиеся в июне на $5,8 млрд после беспрерывного 5-месячного роста (с $86,1 млрд в декабре до $108,7 млрд в мае), сообщает «Финмаркет».

В настоящее время крупнейшим держателем американских облигаций является Китай, который в июне вернул себе лидерство, а в августе увеличил вложения в госдолг США на $34,5 млрд, т.е. до $1 трлн 200,5 млрд. Япония — вторая в списке — сократила свои на $11,4 млрд - до $1 трлн 101,7 млрд.

На третьем месте - Ирландия с показателем в $307,2 млрд, далее следует Бразилия - $273,6 млрд и Каймановы острова - $260 млрд.

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг, Тайвань и Индия.