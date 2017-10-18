В Петербурге пропал капитан полиции из Азербайджана

Полиция Петербурга ищет пропавшего сотрудника ГАИ. Во вторник, 17 октября, около 23:00 в дежурную часть Санкт-Петербурга обратилась безработная уроженка Азербайджана 1979 года рождения, которая проживает в Петербурге, пишут российские СМИ.

Женщина заявила о том, что 3 октября в 12:30 по московскому времени из дома ушел супруг, который также является уроженцем Азербайджана, но зарегистрирован и проживает в Петербурге на улице Коллонтай. После этого он больше не выходил на связь. О данной информации сообщает источник.

Пропавший 1974 года рождения работает в ГИБДД Московского района на должности инспектора, в звании капитана полиции. На данный момент сотрудники полиции распространили приметы мужчины и его фотографии. В городе проходят поиски пропавшего. Супруга инспектора отмечает, что ранее муж никогда надолго не уходил из дома.