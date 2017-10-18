Сахлаб Багиров: Полиция не допустит несанкционированного шествия оппозиции

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с назначенным на 21 октября шествием партии «Мусават», сообщает АПА.

Согласно информации, заместитель начальника управления генерал-майор Сахлаб Багиров заявил, что полиция не допустит проведения в столице несанкционированного шествия: «Недопустимо проведение митинга или шествия, не санкционированного Исполнительной властью города Баку. Мы пресечем любые попытки, направленные на нарушение общественного порядка. Участники несанкционированного шествия будут привлечены к ответственности».

Отметим, что партия «Мусават» приняла решение о проведении 21 октября шествия и в связи с этим обратилась в Исполнительную власть города Баку.