Очередной ультиматум Мадрида Барселоне

Правительство Испании применит 155 статью Конституции, разрешающую приостановку автономного статуса Каталонии, если глава Женералитета (каталонского правительства) Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения Каталонией независимости, заявила испанская вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Кабмин Испании потребовал от властей Каталонии разъяснить, провозгласили ли они независимость, основываясь на итогах прошедшего в автономии референдума, который правительство страны считает незаконным. В понедельник Пучдемон направил испанскому премьеру Мариано Рахою письмо, в котором предложил начать переговоры по ситуации в Каталонии, однако не дал прямого ответа на поставленный вопрос. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим положение вещей.

"Требование ясное. Если не ответят, будет применена 155 статья Конституции. Цель – восстановить автономию Каталонии, гарантировать права граждан Каталонии, успокоить их и обеспечить экономическое восстановление", — заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что в Испании существует разделение властей, равенство перед законом, уважение к закону, а демократические вопросы обсуждаются в парламенте. При этом премьер Испании Мариано Рахой заявил, что власти Каталонии "не дают говорить оппозиции, закрывают парламент" и обвинил их в попытке уничтожить Конституцию и Статус автономии.

"Я прошу господина Пучдемона думать обо всех каталонцах и законности… Они должны понимать, что они сделали. Они приняли законы, противоречащие конституции, отмененные Конституционным судом. Каталонцам не дают говорить. Я прошу Пучдемона действовать здраво… Пучдемон должен ответить лишь на один вопрос: доподлинно ли он провозгласил независимость Каталонии?" — указал премьер Испании.