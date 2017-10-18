Завтра в Баку будет тепло

Завтра в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, по большей части без осадков. Днем на полуострове вероятны локальные кратковременные дожди и южный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 11 - 13°, днем - 17 - 20°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 18 - 20° тепла.
Атмосферное давление - выше нормы:768 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью – 65 - 75%, днем – 50 - 60%.