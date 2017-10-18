Мамедъяров о готовящейся встрече с Налбандяном

Главы МИД Азербайджана и Армении - Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян в ближайшее время проведут встречу для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Место встречи пока не определено.

"В ближайшее время планируется встреча глав МИД. Пока неизвестно - в каком городе", - сказал Э.Мамедъяров в среду в Баку на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковски.

По его словам, переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны вестись "интенсивно и субстантивно". "Мы говорили об этом с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. У них имеется ряд предложений. Основная цель встречи глав МИД – вести конкретные обсуждения", - добавил он.

Также Э.Мамедъяров считает "неправильными" заявления, сделанные президентом Армении Сержем Саргсяном по итогам их встречи с президентом Азербайджана в Женеве 16 октября.

"Президенты на встрече долго обсуждали вопрос урегулирования конфликта", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.