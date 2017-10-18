Лидер британских неонацистов оказался евреем и геем

Один из лидеров британских неонацистов Кевин Уилшоу заявил о своем еврейском происхождении, назвал расизм мусором и признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он заявил в интервью Channel 4 News.

Уилшоу сказал, что раскаивается в своих действиях в прошлом и покидает ряды неонацистов. Он сообщил, что ему, еврею по матери, все же удалось примириться со своей принадлежностью к антисемитской организации. Гораздо труднее далось ему примирить собственную гомосексуальность с гомофобией, которой придерживаются его товарищи.

Он сознался, что участвовал в потасовках, но дрался исключительно в целях самообороны. «Во время стычки в Лидсе я разбил о чью-то голову стул», — вспомнил он.

Уилшоу отметил, что никогда не применял насилия к меньшинствам. «Я знаю случаи, когда людей избивали только за то, что они черные. Но это было отвратительно до тошноты, именно это и перевернуло мое сознание», — подчеркнул он.