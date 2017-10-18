Аятолла Хаменеи о выходе Ирана из ядерной сделки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не выйдет из сделки по атому, пока этого не сделают другие стороны соглашения, передает телеканал IRIB.

"Пока противоположная сторона не разорвет соглашение, мы также не будем его разрывать. Однако если соглашение будет разорвано, то мы разорвем его в клочья", — приводит слова Хаменеи телеканал.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом совместно с Конгрессом будет работать над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Трамп отказался официально подтвердить перед Конгрессом факт соблюдения Ираном соглашения по ядерной программе, но при этом не стал и оспаривать этот факт на международном уровне.