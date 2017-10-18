Анкара отказалась от предложения Вашингтона

Министерство иностранных дел Турции отклонило условия делегации США, выдвинутые в ходе переговоров по нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой. Об этом стало известно по завершении встречи Мевлюта Чавушоглу с американской делегацией, сообщает CNN Turk.

Одним из условий, выдвинутых представителями США в целях нормализации отношений между двумя странами, было представление доказательств того, что арестованный ранее сотрудник генконсульства США в Турции имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена. Еще одно условие - обязательство Турции о предоставлении США всесторонней информации о ходе следствия.

Отметим, что делегация во главе с заместителем советника Госдепа США Джонатаном Коэном прибыла в Турцию с двухдневным визитом.

Американские дипломаты обсудят в официальными лицами Турции возникший между Вашингтоном и Анкарой визовый кризис. Для его разрешения было предложено создать комиссию в составе представителей двух стран.