Будущее нефтяного рынка зависит от того, о чем страны-экспортеры договорятся в скором времени – в конце ноября. Это произойдет на очередном заседании ОПЕК, когда участники нефтяного картеля соберутся с тем, чтобы решить судьбу грандиозной сделки, заключенной за год до этого о добровольном сокращении объемов добычи нефти.

Договор дороже денег, не так ли господа?

Напомним, что договоренность о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки была достигнута 13 странами ОПЕК и еще 11 государствами-экспортерами (включая Россию и Азербайджан), которые не входят в организацию (ОПЕК+) в ноябре 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года.

Привели ли их усилия участников соглашения (названного ОПЕК+) к успеху? На результаты можно смотреть двояко. С одной стороны, какого-то крутого взлета цены нефти до 80-100 долларов за баррель, как это мечталось многим организаторам сделки, не произошло. Нефть, по большому счету, за минувший год не дотянула даже до 60 за «бочку». Зато, с другой стороны, баррель довольно уверенно в течение всех прошедших месяцев 2017-го держится на уровне 50-55 долларов, что где-то на 10 долларов в среднем выше прошлогоднего показателя. Нефтедобывающие страны смогли более-менее перевести дух, оттолкнуться от дна кризиса и стабилизировать свои бюджеты, зависящие в той или иной степени от притока нефтедолларов.

Но теперь во весь рост встает вопрос о том, что же будет дальше? Ведь если нового соглашения достичь не удастся — это взорвет рынок, а баррель может откатиться так далеко, что мало не покажется никому.

Под диктовку…Москвы и Эр-Рияда

Некоторое время назад в Москве состоялся крупный международный энергетический форум, в котором приняло участие много важных гостей: генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, а также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. В российской столице прозвучало много любопытных заявлений. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что катализатором сделки между 24 странами по снижению добычи нефти в конце 2016 года стало партнерство между Россией и Саудовской Аравией. И это, безусловно, так – ведь именно названные две страны в последние годы делят первенство по объемам мировой добычи нефти (а суммарно они добывают примерно четверть всей мировой нефти): без их участия соглашение об ограничении попросту теряло смысл.

Успех сделки очевиден, отметил в своем выступлении в Москве аль-Фалих, однако работа ОПЕК+ не может быть закончена, пока мировой рынок нефти не достиг ребалансировки. Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК+, если рынок нефти не сбалансируется, заявил в свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, позиции обоих государств по вопросу схожи. Что подтвердил, кстати, и президент России Владимир Путин, также выступивший на форуме. Он отметил, что если решение о продлении соглашения будет принято, то действие сделки будет пролонгирована до конца 2018 года.

Москве и Эр-Рияду есть за что бороться: сделка ОПЕК+ принесла бюджетам РФ и Саудовской Аравии суммарно около 40 миллиардов долларов дополнительных доходов, подсчитали российские эксперты.

Несмотря на то, что стороны имеют общие позиции, детали нового соглашения еще предстоит согласовывать. И далеко не факт, что все пройдет гладко: слишком много здесь замешано сопутствующих политических факторов – от войны в Сирии, до отношений с США.

А сланцевая революция-то того, тю-тю…

Одним из важнейших факторов, который влияет непосредственно на судьбу соглашения ОПЕК+ (да и на состояние всего нефтяного рынка) является сланцевая добыча в Америке. Благодаря этой технологии, США в 21 веке вклинились в тройку мировых лидеров по добыче «черного золота», а поскольку они не являются участниками соглашения ОПЕК+, то способны подорвать то равновесие спроса и предложения, что с таким трудом устанавливается на рынке.

Но, похоже, что Великая сланцевая революция, которая привела к насыщению мирового рынка нефтью и во многом спровоцировала обвал цен, выдыхается. «Реальность показала: неоправданные ожидания некоторых аналитиков, что сланцевая добыча возродится при определенном уровне цен, являются нереалистичными», - заявил по этому поводу в Москве Халид аль-Фалих.

До него о том же говорил, в сентябре генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо: «Рост добычи сланцевой нефти ослабевает, а продуктивность нефтяных скважин снижается».

Статистика свидетельствует, что на долю сланцевой нефти будет приходиться примерно 5% всей добычи, а возможности наращивания добычи на сланцах ограничены - ведь это не бесконечный ресурс, издержки при ее извлечении высоки.

В целом сланцевая индустрия США замедлила темпы ввода новых буровых установок с июня 2017 года, когда цены на нефть опустились до минимального значения за текущий год — $46 за баррель.

С этого момента и до конца сентября к активному фонду буровых присоединилось всего лишь девять установок, тогда как с начала года их рост составил более 200. Этот спад связан с тем, что сланцевые компании в условиях неоправдавшихся ожиданий по росту цен на нефть стремятся максимально сокращать уровень затрат, арендуя более дешевое оборудование.

При этом инвесторы, как отмечает The Wall Street Journal, просят нефтяников сосредоточиться на прибыли, а не на росте добычи и бурении любой ценой.

По данным Управления энергетической информации (EIA) США, ежедневная добыча нефти в стране с начала года составляет в среднем 9,16 млн баррелей. В сентября EIA понизило прогноз по темпам добычи к концу года с 9,82 до 9,69 млн баррелей в сутки.

Если подобный прогноз сбудется, то это, в свою очередь, скажется на мировых нефтяных рынках. Ведь в последние годы сланцевый сектор непрерывно восполнял любые перебои с мировыми поставками нефти, эффективно сглаживая любые колебания цен. Потенциальное ограничение роста добычи сланцевой нефти ставит под сомнение дальнейшее продолжение описанного тренда. И это хорошая новость для участников соглашения ОПЕК+!

Избежит ли Азербайджан нового кризиса?

Если судить по публичным заявлениям, на сегодняшний день абсолютно все экспортеры заинтересованы в продлении договоренностей ОПЕК. Даже Иран, заявлявший еще недавно о готовности продавать нефть хоть по $20 за баррель, стал более аккуратен в комментариях и старается придерживаться договоренностей.

В пользу стран-экспортеров работает и тот факт, что спрос на нефть по всем прогнозам будет расти вместе с ростом глобальной экономики: в следующем году рост мирового ВВП ожидается на уровне 3-3,5%, а спрос на нефть может вырасти на 1,8 млн баррелей в сутки.

«В любом случае положительный эффект от сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК для стабилизации рынка все равно больше, чем влияние восстановления сланцевой добычи», — сказал российский министр Новак. Положительный эффект проявляется в том, что с рынка постепенно исчезает профицит нефти, а стоимость барреля в целом устраивает производителей.

В тоже время, инвесторы очень внимательно следят за действиями ОПЕК+. Если в этом сообществе 24 государств начнется разлад, и соглашения о пролонгации не будет достигнуто, это может взорвать рынок и отбросить цены ниже $40 за баррель.

В связи с этим представляется крайне важным, чтобы тот консенсус среди стран-участников ОПЕК+, что сложился в конце прошлого года, не был нарушен в конце года нынешнего. Эта сделка – может быть, и не лучшая с точки зрения интересов рынка, но свою действенность она доказала в 2017 году: рынок нефти стал вполне стабильным и предсказуемым. Похоже, иных механизмов поддержания барреля, кроме продления данного соглашения, в арсенале стран – участниц попросту нет.

Поэтому нам, России и Азербайджану, не остается ничего другого, кроме как «болеть» за то, чтобы условия соглашения о сокращении добычи действовали как можно дольше. В противном случае нас ожидает новый экономический кризис – со спадом экономики, дефицитом бюджета, девальвацией национальной валюты и всплеском инфляции. Все это мы уже проходили в два минувших года, и снова не хочется – увольте!