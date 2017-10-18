Китай берет под тотальный контроль интернет

Власти Китая займутся созданием "чистого и контролируемого интернет-пространства". С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XIX съезда Коммунистической партии страны, передает Лайф.
"Мы активизируем деятельность, связанную с сетевым контентом, создадим систему тотального контроля над интернетом", — сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что особое внимание в стране планируется уделить появлению недостоверной информации в Сети, и особенно той, что имеет отношение к политической идеологии.