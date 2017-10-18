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Goldman Sachs предпочел золото биткоину

 

Золото предпочтительнее криптовалют в качестве денег по большинству критериев. Такого мнения придерживаются аналитики крупнейшего инвестбанка США Goldman Sachs Джеффри Кэрри и Майкл Хайндс, сообщает Bloomberg. По их мнению, драгоценные металлы остаются важной частью портфеля современного инвестора, несмотря на то, что не приносят процентного дохода.

По мере того как неопределенность на рынках растет, цена на золото повышается, объяснили они. В долгосрочной перспективе золото будет стоить дорого из-за сохраняющегося спроса на развивающихся рынках, в частности в Китае.

Аналитики банка сравнили золото и биткоин по нескольким критериям, включая долговечность, портативность, фактическую ценность и стабильность. По трем категориям золото, по их мнению, оказалось лучше. Биткоин они считают более предпочтительным только по критерию портативности.

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