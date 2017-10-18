Солдат туркменской армии перевели на голодный паек

Солдат армии Туркменистана, которые проходят службу в Марыйском велаяте (области), перевели на урезанный рацион. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Военнослужащие преимущественно получают кашу из пшеницы. Ранее рядовых кормили картофельным пюре, пловом и рыбой, однако эти блюда исключили из их рациона три месяца назад. Яйца на завтрак солдаты получают через день.

«Если раньше солдаты отказывались есть капустный суп, то сейчас не могут его дождаться. Чтобы решить проблему, в одной из военных частей приказано открыть частную столовую, чтобы солдаты сами покупали себе еду», — приводит ресурс слова своего специального корреспондента.

Хроника Туркменистана отмечает, что денежное довольствие рядового состава составляет 68 манатов (около 10 долларов по реальному курсу) в месяц. Но вместо выплат военнослужащим часто предоставляют... подписку на газету «Эсгер» («Воин») или журнал «Гошун» («Армия»). По информации ресурса, такая же ситуация со снабжением сложилась и в других воинских частях на территории страны.