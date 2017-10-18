Турция останется светской страной, передает РИА Новости заявление посла Турции в России Хюссейна Дириоза.

"Мы, действительно, будем оставаться светской страной. Да, есть приверженность многих к определённой религии и некая консервативность, но не более того", — сказал посол на пресс-конференции.

По его словам, в истории страны в разные эпохи "светскость" понималась по-разному.

"Хочу напомнить, что Турция является демократической страной, и вопрос о выборе религии — это часть демократии. Этот вопрос должен оставаться выбором каждого гражданина и не должен идти вразрез с духом светскости", — добавил турецкий дипломат.