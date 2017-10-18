Израиль и Россия не договорились по Ирану и "Хизбалле"

В ходе визита в Израиль министра обороны РФ Сергея Шойгу был затронут вопрос о присутствии иранского Корпуса стражей исламской революции и ливанской "Хизбаллы" в районе израильско-сирийской границы. Об этом пишет выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на собственные источники в Тель-Авиве.

По сведениям газеты, представители израильского руководства призвали Россию не допустить иранского присутствия в 40-километровой приграничной зоне. Российский министр нашел это требование чрезмерным, но согласился расширить зональную полосу с 5 до 10 -15 километров.

В министерстве обороны России и в руководстве Израиля данные сведения пока не комментируют.