Главбуху клиники Нефтяников Саиде Алиевой в частной медицинской клинике VİP STYLE химическими препаратами сожгли лицо. Кожа лица почернела настолько, что женщина сама себя не узнает.

Как рассказала С. Алиева, она четыре месяца проходила лечение в этой клинике и потратила на косметические средства, которые ей предложили купить в VİP STYLE свыше трех тысяч манатов. Однако рекомендованные снадобья не только не помогли, а еще более усугубили ситуацию.

С. Алиева впервые оказалась в VİP STYLE вместе со своей подругой. Ей позвонили из этой клиники и сказали, что она может бесплатно пройти косметологический осмотр, так как ее номер попал в розыгрыш купонов. Первую процедуру ей тоже пообещали провести бесплатно.

«Мой номер телефона им дала моя знакомая, которая действительно бесплатно делала там разные косметологические процедуры. А вот на приобретение разных препаратов, которые производили там же, в клинике у нее денег не было. Вот ей и предложили вместо платы за разные снадобья назвать пятнадцать телефонов своих приятельниц. На первом же осмотре мне предложили пройти процедуру, после которой заявили, что у меня очень проблемная кожа. Врачи клиники пообещали, что полностью устранят все недостатки и проведут необходимые процедуры», - рассказала Саида Алиева.

После того как она согласилась на лечение, с ней заключили договор на проведение косметологических процедур стоимостью 850 манатов. Женщина сразу же внесла необходимую сумму, и ей назначили курс лечения и время посещения врачей.

Процедуры в клинике VİP STYLE Саида Алиева проходила каждые пять дней, и, по ее словам, сразу же после первой манипуляции у нее покраснела кожа лица и начался зуд.

«Сначала они провели курс под названием «Сальвадор Дали». Потом меня осмотрела врач, представившаяся как Фидан ханум. Она заявила, что для устранения черных пятен на лице и зуда необходимо купить у них косметологические средства на сумму в две тысячи манатов. Фидан уверила меня, что эти препараты сразу же решат все мои проблемы. Мол. Проведенные процедуры подготовили кожу лица к благоприятному воздействию рекомендуемых средств. К моим предостережениям, что у меня очень чувствительная кожа никто не прислушался, все специалисты клиник уверяли, что их средства помогут моему лицу обрести здоровый вид. Я тогда согласилась с ними и купила их лекарства», - говорит Саида Алиева.

Через некоторое время пациентка VİP STYLE обнаружила, что ее лицо начало чернеть. Она обратилась к врачу, и в ей прописали другие лекарства, а также снабдили каким-то аппаратом, с помощью которого она должна была выполнять процедуры и дома. Саида Алиева выполнила все предписания врачей клиники, однако вместо оздоровления она еще больше почернела.

После четырехмесячного лечения в VİP STYLE кожа ее лица почернела настолько, что это уже не удавалось скрывать с помощью косметики. Тогда ей назначили курс лечения «Сальвадор Дали-2», но ситуация стала еще хуже.

«Я решила отказаться от продолжения лечения. Однако когда пыталась выяснить, отчего так произошло с моей кожей, врачи VİP STYLE заявили, что я сама сожгла лицо на солнце и что они ни в чем не виноваты. Никто так и не признался, что мое лицо обуглили их препараты», - уверена женщина.

В клинике ей также заявили, что она слишком полная и наверняка страдает сахарным диабетом.

«Тогда я начала возмущаться, что они не предупредили о возможном воздействии их препаратов на людей, страдающих болезнями, которые они только под конец перечислили. Я ни одним из этих заболеваний, к счастью, не страдаю, а что могло быть с людьми, у которых они есть и которых, как и меня, ни о чем не предупредили? Мне прописали новые процедуры, так называемые «холодные», за которые я заплатила еще 500 манатов. Когда врачи убедились, что и это не помогает, то просто предложили смачивать лицо ледяной водой, смешанной с лимонным соком. Так если мое лицо можно вылечить всего лишь лимонным соком, за что заплатила еще 500 манатов?», - возмущается С. Алиева.

После всех этих мытарств женщина обратилась за помощью в другую клинику. Там врачи установили, что кожу ее лица сожгли химические препараты клиники VİP STYLE. С этим врачебным заключением Саида Алиева обратилась к главе клиники VİP STYLE Айдыну Джафарову, однако тот заявил. Что их препараты ни при чем.

«Они стали мне говорить, что я сама использовала какие-то лекарства, помимо их препаратов. Потом предложили вернуть две тысячи манатов и закрыть вопрос, и это несмотря на то, что я заплатила им свыше трех тысяч. Я не согласилась и потребовала вернуть все мои деньги. Тогда мне заявили, что и двух тысяч для меня слишком много, и что вообще они отдадут лишь 1100 манатов. Четыре месяца я была словно под гипнозом и ходила лечиться к людям, у которых наверняка нет медицинского образования», - считает С. Алиева.

Теперь женщина обратилась с заявлением в прокуратуру. В ходе проведенной экспертизы Саиде Алиевой поставили диагноз демодекс и фотодерматит, с которым она абсолютно не согласна. Она обратилась к ведущим косметологам Азербайджана, которые выявили у нее поствоспалительную гиперпигментацию, которую вылечить практически невозможно. Врачи сказали Саиде Алиевой, что ей может помочь лишь операция вроде той, которую делали для осветления кожи Майклу Джексону, но в этом случае солнечный свет категорически противопоказан.

Сейчас Саида Алиева добивается возмещения причиненного ей материального и морального ущерба, требуя, чтобы клиника, где обманывают и калечат людей, была вообще закрыта.