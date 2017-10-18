Главбуху клиники Нефтяников Саиде Алиевой в частной медицинской клинике VİP STYLE химическими препаратами сожгли лицо. Кожа лица почернела настолько, что женщина сама себя не узнает.
Как рассказала С. Алиева, она четыре месяца проходила лечение в этой клинике и потратила на косметические средства, которые ей предложили купить в VİP STYLE свыше трех тысяч манатов. Однако рекомендованные снадобья не только не помогли, а еще более усугубили ситуацию.
Саида Алиева после процедур
С. Алиева впервые оказалась в VİP STYLE вместе со своей подругой. Ей позвонили из этой клиники и сказали, что она может бесплатно пройти косметологический осмотр, так как ее номер попал в розыгрыш купонов. Первую процедуру ей тоже пообещали провести бесплатно.
«Мой номер телефона им дала моя знакомая, которая действительно бесплатно делала там разные косметологические процедуры. А вот на приобретение разных препаратов, которые производили там же, в клинике у нее денег не было. Вот ей и предложили вместо платы за разные снадобья назвать пятнадцать телефонов своих приятельниц. На первом же осмотре мне предложили пройти процедуру, после которой заявили, что у меня очень проблемная кожа. Врачи клиники пообещали, что полностью устранят все недостатки и проведут необходимые процедуры», - рассказала Саида Алиева.
После того как она согласилась на лечение, с ней заключили договор на проведение косметологических процедур стоимостью 850 манатов. Женщина сразу же внесла необходимую сумму, и ей назначили курс лечения и время посещения врачей.
Процедуры в клинике VİP STYLE Саида Алиева проходила каждые пять дней, и, по ее словам, сразу же после первой манипуляции у нее покраснела кожа лица и начался зуд.
Саида Алиева до процедур
«Сначала они провели курс под названием «Сальвадор Дали». Потом меня осмотрела врач, представившаяся как Фидан ханум. Она заявила, что для устранения черных пятен на лице и зуда необходимо купить у них косметологические средства на сумму в две тысячи манатов. Фидан уверила меня, что эти препараты сразу же решат все мои проблемы. Мол. Проведенные процедуры подготовили кожу лица к благоприятному воздействию рекомендуемых средств. К моим предостережениям, что у меня очень чувствительная кожа никто не прислушался, все специалисты клиник уверяли, что их средства помогут моему лицу обрести здоровый вид. Я тогда согласилась с ними и купила их лекарства», - говорит Саида Алиева.
Через некоторое время пациентка VİP STYLE обнаружила, что ее лицо начало чернеть. Она обратилась к врачу, и в ей прописали другие лекарства, а также снабдили каким-то аппаратом, с помощью которого она должна была выполнять процедуры и дома. Саида Алиева выполнила все предписания врачей клиники, однако вместо оздоровления она еще больше почернела.
После четырехмесячного лечения в VİP STYLE кожа ее лица почернела настолько, что это уже не удавалось скрывать с помощью косметики. Тогда ей назначили курс лечения «Сальвадор Дали-2», но ситуация стала еще хуже.
«Я решила отказаться от продолжения лечения. Однако когда пыталась выяснить, отчего так произошло с моей кожей, врачи VİP STYLE заявили, что я сама сожгла лицо на солнце и что они ни в чем не виноваты. Никто так и не признался, что мое лицо обуглили их препараты», - уверена женщина.
В клинике ей также заявили, что она слишком полная и наверняка страдает сахарным диабетом.
«Тогда я начала возмущаться, что они не предупредили о возможном воздействии их препаратов на людей, страдающих болезнями, которые они только под конец перечислили. Я ни одним из этих заболеваний, к счастью, не страдаю, а что могло быть с людьми, у которых они есть и которых, как и меня, ни о чем не предупредили? Мне прописали новые процедуры, так называемые «холодные», за которые я заплатила еще 500 манатов. Когда врачи убедились, что и это не помогает, то просто предложили смачивать лицо ледяной водой, смешанной с лимонным соком. Так если мое лицо можно вылечить всего лишь лимонным соком, за что заплатила еще 500 манатов?», - возмущается С. Алиева.
После всех этих мытарств женщина обратилась за помощью в другую клинику. Там врачи установили, что кожу ее лица сожгли химические препараты клиники VİP STYLE. С этим врачебным заключением Саида Алиева обратилась к главе клиники VİP STYLE Айдыну Джафарову, однако тот заявил. Что их препараты ни при чем.
«Они стали мне говорить, что я сама использовала какие-то лекарства, помимо их препаратов. Потом предложили вернуть две тысячи манатов и закрыть вопрос, и это несмотря на то, что я заплатила им свыше трех тысяч. Я не согласилась и потребовала вернуть все мои деньги. Тогда мне заявили, что и двух тысяч для меня слишком много, и что вообще они отдадут лишь 1100 манатов. Четыре месяца я была словно под гипнозом и ходила лечиться к людям, у которых наверняка нет медицинского образования», - считает С. Алиева.
Теперь женщина обратилась с заявлением в прокуратуру. В ходе проведенной экспертизы Саиде Алиевой поставили диагноз демодекс и фотодерматит, с которым она абсолютно не согласна. Она обратилась к ведущим косметологам Азербайджана, которые выявили у нее поствоспалительную гиперпигментацию, которую вылечить практически невозможно. Врачи сказали Саиде Алиевой, что ей может помочь лишь операция вроде той, которую делали для осветления кожи Майклу Джексону, но в этом случае солнечный свет категорически противопоказан.
Сейчас Саида Алиева добивается возмещения причиненного ей материального и морального ущерба, требуя, чтобы клиника, где обманывают и калечат людей, была вообще закрыта.