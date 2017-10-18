Шахбаз Гулиев вновь возвращен в шушинскую тюрьму

Гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев, взятый в заложники армянскими вооруженными соединениями в оккупированном Кельбаджарском районе в 2014 году и приговоренный незаконным судом сепаратистского режима Нагорного Карабаха на 22 года лишения свободы, возвращен из Еревана в прежнее место содержания, говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

Информация об этом была предоставлена Госкомиссии соответствующими международными организациями.

Согласно информации, состоявшимся освидетельствованием состояния здоровья Шахбаза Гулиева никаких нарушений не выявлено - оно продолжает оставаться нормальным.