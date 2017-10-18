Подписаться на уведомления
 

Первый электрокроссовер Nissan Видео

 

Представители японского производителя Nissan показали тизерный ролик со своим новым электрокроссовером. Ожидается, что эта модель будет представлена широкой публике 25 октября на международном автосалоне в Токио, сообщает Лайф.

В настоящее время концепт не получил названия, известно только, что автомобиль спроектируют на основе обновленного хетчбэка Nissan Leaf. Технические характеристики электрокроссовера также не раскрываются.

0 просмотров


Старости
Атамбаев: Я был неправ насчет Назарбаева
Атамбаев: Я был неправ насчет Назарбаева
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
19 Окт 19° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Первый электрокроссовер Nissan Видео
В Сирии подорвался на мине один из генералов Асада
Шахбаз Гулиев вновь возвращен в шушинскую тюрьму
Искалечили бухгалтера приемная haqqin.az
Израиль и Россия не договорились по Ирану и "Хизбалле"
Эльмар Мамедъяров обвинил Саргсяна в безответственности
Турция останется светской страной
Солдат туркменской армии перевели на голодный паек
Goldman Sachs предпочел золото биткоину
Китай берет под тотальный контроль интернет
Анкара отказалась от предложения Вашингтона
ОПЕК+, как и Азербайджан, у опасной черты наша аналитика
Аятолла Хаменеи о выходе Ирана из ядерной сделки
Джонни Депп обвинил своих юристов в «предательстве»
Лидер британских неонацистов оказался евреем и геем
Мамедъяров о готовящейся встрече с Налбандяном
Очередной ультиматум Мадрида Барселоне
Завтра в Баку будет тепло
В Японии сгорел истребитель
Сахлаб Багиров: Полиция не допустит несанкционированного шествия оппозиции
Мамедъяров анонсировал визит президента Польши в Азербайджан
Курды прорвались в посольство Ирака в Лондоне
Партия Порошенко обвинила Саакашвили в захвате власти
Российские банки начинают испытывать валютный голод
Неужели вы не поняли, что такое информатика? известный учитель обратился к Малейке Аббасзаде
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться