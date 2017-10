Представители японского производителя Nissan показали тизерный ролик со своим новым электрокроссовером. Ожидается, что эта модель будет представлена широкой публике 25 октября на международном автосалоне в Токио, сообщает Лайф.

Experience #Nissan #IntelligentMobility at the 2017 #Tokyo Motor Show. For more, visit our newsroom: https://t.co/m2Zn8KSP0O #TMS2017 pic.twitter.com/Mgop61epcf