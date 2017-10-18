Представители японского производителя Nissan показали тизерный ролик со своим новым электрокроссовером. Ожидается, что эта модель будет представлена широкой публике 25 октября на международном автосалоне в Токио, сообщает Лайф.

В настоящее время концепт не получил названия, известно только, что автомобиль спроектируют на основе обновленного хетчбэка Nissan Leaf. Технические характеристики электрокроссовера также не раскрываются.