Представители японского производителя Nissan показали тизерный ролик со своим новым электрокроссовером. Ожидается, что эта модель будет представлена широкой публике 25 октября на международном автосалоне в Токио, сообщает Лайф.
Experience #Nissan #IntelligentMobility at the 2017 #Tokyo Motor Show. For more, visit our newsroom: https://t.co/m2Zn8KSP0O #TMS2017 pic.twitter.com/Mgop61epcf— Nissan (@Nissan) 17 октября 2017 г.
В настоящее время концепт не получил названия, известно только, что автомобиль спроектируют на основе обновленного хетчбэка Nissan Leaf. Технические характеристики электрокроссовера также не раскрываются.