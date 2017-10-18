Эрдоган обратился к Барзани: «Что ты делаешь в Киркуке?»

Курдская автономия в Ираке не имеет никаких исторических прав на провинцию Киркук, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду.

"Те, кто действуют, игнорируя структуру региона, где живет много различных национальностей, будут привлечены историей к ответственности. Что делает он (глава Иракского Курдистана Масуд Барзани. - Ред.)? Он говорит: "Киркук мой". Как ты смеешь такое говорить? Разве ваша история связана с Киркуком? Что ты делаешь в Киркуке? Оставайтесь в районе, где находится администрация Северного Ирака!" — заявил Эрдоган, выступая перед главами сельских администраций в Анкаре.

По его словам, власти Иракского Курдистана применили насилие к жителям Киркука и несут ответственность за кровопролитие в Ираке. Турецкий лидер отметил, что Турция, которая ранее поддерживала власти курдской автономии, сегодня вынуждена была закрыть КПП и свое воздушное пространство для авиарейсов из Эрбиля.

Эрдоган отверг обвинения в адрес страны по поводу ее вмешательства в дела Сирии, Ирака и других сопредельных государств. "Ответ невеждам, не знающим историю, прост: все страны, расположенные рядом с Турцией, являются частью ее интересов", – указал Эрдоган.