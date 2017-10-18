Лондон может ввести прямое правление в Белфасте

Правительство Великобритании пригрозило ввести элементы своего прямого правления в Северной Ирландии, если политические партии Ольстера не смогут договориться о формировании правительства национального единства ко второй неделе ноября. Об этом заявил в среду депутатам Палаты общин министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, передает ТАСС.

"Если исполнительной власти в Ольстере не будет к той неделе, которая начнется 6 ноября, то сформировать североирландский бюджет придется британскому правительству", - заявил Брокеншир, чьи слова приводит на своем аккаунте в Twitter его ведомство.