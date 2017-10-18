Из Казахстана в Азербайджан экстрадировали мошенников

В Казахстане были задержаны признанные виновными по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) граждане Азербайджана Сайяф Тагиев и Кямиля Ибрагимова, сообщает пресс-служба МВД.
В связи с этим и в соответствии с требованиями Минской Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, подписанной Азербайджаном и Казахстаном, была произведена экстрадиция названных лиц в Азербайджан.