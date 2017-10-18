США поддерживают действия Ирака в Курдистане

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади выразил свою поддержку принципа целостности страны и действий багдадского вруководства по восстановлению в стране легитимной власти, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иракского премьера.

"Тиллерсон подтвердил, что США не признают легитимность референдума в регионе Курдистан, поддерживают единство Ирака и шаги федерального правительства по устранению конфронтации и установлению в стране власти закона", — сообщила пресс-служба аль-Абади.

Аль-Абади вновь подчеркнул, что действия иракского руководства в Киркуке носили конституционный характер и имели целью "предотвращение раскола страны".