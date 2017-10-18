Что ж, похоже на то, что испанская драма подходит к концу так толком и не начавшись – Каталония передумала объявлять независимость. И хотя пока до финиша еще далеко, а Мадрид и Барселона продолжают обмениваться жесткими заявлениями, очевидно, что острая фаза конфликта позади.

Никто не хотел умирать

И это, наверное, лучше, если б все разом полезли в общенациональную драку. Посмотрев вокруг, и почесав затылок, каталонские власти пришли к выводу, что независимость это конечно хорошо, но праздники всегда заканчиваются быстро, а будни имеют обыкновение растягиваться на целую вечность. Кратковременная напряженность вокруг Каталонии продемонстрировала много чего - первое это то, что несмотря на глобализацию, на единое европейское законодательство, высокий уровень жизни, и защищенность прав конкретного человека вне зависимости от происхождения – национальный вопрос никуда не делся, и он также актуален, как в эпоху когда за территории боролись вилами и топорами.

Но с другой стороны, каталонская история, также как и ранее шотландская, показывает – независимость не приходит просто так, ее надо выстрадать, во имя нее целые поколения должны потерять перспективу существования, а целые народы должны встать на грань выживания.

Как оказалось, ни большинство каталонцев, ни большинство шотландцев не были готовы к такому варианту – им хотелось независимости, но при этом с сохранением всех преимуществ, которые у них были в составе Испании и Британии. То есть, иначе говоря, они хотели, чтоб у власти в Лондоне и Мадриде сидели простофили, которые не только допустили раскол страны, но и сами его финансировали.

Мечта кавказца: зажить бы как в Швейцарии…

Что-то это мне напоминает, и знаете что? До боли напоминает конец 80-х годов, и массовые митинги в столицах всех союзных республик. Страстная убежденность, например, грузин, в том, что отделившись от СССР, мы будем продавать «Боржоми» и заживем «как Швейцария». Именно это – «как Швейцария» – было особо в моде. Настолько в моде, что неизбежно возникал вопрос – а почему сразу Швейцария? Почему за мерило уровня жизни все берут непременно Швейцарию, которая выделяется богатством даже среди небедной Европы?

Нельзя ли чуть-чуть поскромнее, например, сказать, что «заживем как Югославия», или как Испания, в конце концов? Почему сразу Швейцария? Давайте, признаем, сейчас, через почти 30 лет после всего произошедшего, когда уже слишком поздно что-то менять - бывшие советские республики получили независимость совершенно неподготовленными, и большинство из них понятия не имели, что с ней делать.

Учиться пришлось всему заново – даже элементарное снабжение хлебом в первые если не годы, то месяцы, было проблематичным. Старая система умерла, а как и что делать по-новому – никто не знал, а подсказать было некому. Вот и пришлось обучаться на ходу, методом научного тыка. Давайте, спросим себя - что было бы, если б наши люди могли реально себе представлять те катаклизмы, которые обрушатся на их головы после получения независимости?

Если б рабочие предприятий знали, что их заводы закроются из-за разрыва производственной цепочки, если б крестьяне знали, что у них будут ограничены возможности продавать свои продукты в России, если б пенсионеры знали, что советского бюджета не будет, и платить им пенсии будет некому?

Если б жители наших стран знали о будущих войнах, о потерях территории, о бегстве населения за рубеж, о целых волнах миграции?

В конечном итоге, если б они знали, насколько несбыточно их желание получить независимость, но при этом сохранить все имевшиеся в советское время экономические преференции – думаете они бы также решительно голосовали да митинговали?

Есть очень большие сомнения по этому поводу...

Если б можно было предвидеть

Не хочу сказать ничего плохого про наши народы. Скажу больше - так было бы и с любой другой нацией, которая начала борьбу за независимость. Никто не начинает движение за собственную государственность из-за любви к катаклизмам, социальной неустроенности, и кровопролитию.

Все начинают движение за собственную государственность для того, чтоб лучше жить, иметь больше заводов, выше пенсии, и лучше образование. Но у истории есть один существенный минус – никто в мире не обладает даром предвидения. Никто никогда не знает, какими будут результаты начавшейся борьбы за независимость - а они могут быть самыми разными.

Например, Ирландия получила независимость в 1919 году, и у ее народа есть все причины радоваться этому дню - сегодня Ирландия – процветающее демократическое государство с высокотехнологичной экономикой и высоким уровнем жизни. Но намного раньше Ирландии, аж в 1804 году получило независимость островное государство Гаити - с того самого несчастного дня страну сотрясают многочисленные катаклизмы, как природные, так и рукотворные. Вот уже третий век страна пребывает в абсолютной нищете и в состоянии полнейшего криминального беспредела.

Вернись сейчас ирландцы в 1919 год и знай они свое будущее – стали бы они голосовать за независимость? Несомненно стали бы. У них есть все причины гордиться своей страной. А вот гаитянцы, увидев тот бесконечный, растянувшийся на сотни лет ужас, в который превратилась их жизнь – скорее всего предпочли бы остаться французской колонией.

Это ни хорошо, ни плохо, так жизнь устроена. У каждого человека она – одна, и всем хочется прожить ее более или менее достойно, и иногда личные желания человека противоречат ходу истории.

Ни ирландцы, ни гаитянцы, ни грузины, ни азербайджанцы, ни арабы, ни армяне, ни венгры или чехи, и никто другой, начиная борьбу за независимость - не знал, что его ждет впереди – возрождение или деградация, богатство или нищета, в конце концов, мир или война. Вот в чем был плюс каталонцев и шотландцев - в отличие от нас, они совершенно точно знали, что их ждет. Им четко и недвусмысленно дали понять, что продавать Боржоми и жить припеваючи - не получится. Четко дали понять, что даже если их независимость состоится, то Мадрид и Лондон сделают все, чтоб максимально испортить им жизнь. Каталонцам на пальцах объяснили, что в случае выхода из состава Испании они потеряют все преимущества нахождения в Евросоюзе.

Рецепт для всех революционеров

Он сводится к старой пословице, которая в той или иной форме имеется у всех народов: «Не лезьте в воду не зная броду». Обычно принято рассуждать какой Евросоюз плохой, и как он мешает странам развиваться – такие разговоры как правило, продолжаются до той стадии, когда может встать вопрос о выходе из ЕС. И вот тогда-то выясняется, что Евросоюз - это не только бесполезные брюссельские бюрократы, но и целая система самых разнообразных таможенных, налоговых, и прочих льгот, которые позволяют его членам достичь быстрого роста экономики.

Каталония, как и ранее Шотландия, поняли, что могут потерять значительную часть экономики, если выйдя из состава «материнских стран» не смогут войти в Евросоюз. Как известно, после выхода Британии из ЕС шотландцы снова захотели получить независимость, но после того, как им дали понять, что единогласного голосования за их вхождение в ЕС не будет – судя по всему передумали. Каталонцами показали, что в случае независимости и вынужденного выхода из ЕС, из их страны начнется массовое бегство капитала, испанский и европейский рынки сбыта – закроются, и очень скоро новое независимое государство столкнется с трудноразрешимыми проблемами. Конечно, не такими, как бывший СССР, но все же.

Не надо упрекать каталонцев, и говорить, что они – слабаки, что они перепугались и струсили. Они ничем не хуже других народов, которые начали борьбу за независимость, и довели ее до конца. Просто те народы не знали, что их ждет, а каталонцы знали. Жизнь не лишена иронии - независимость получают те, кто от незнания бросился в омут, отмучился десятки лет, и в итоге оказался победителем. А осторожность, прагматизм, и четкое понимание перспектив на завтрашний день – возможно навсегда закроют для каталонцев шанс на получение независимости.

Вот так и приходишь к выводу, что иногда незнание вредит конкретным людям, но зато двигает историю вперед. В конце концов, если б гомо сапиенсы сотни тысяч лет назад имели хоть малейшее представление о том, какие ужасы и невзгоды их ждут после того, как они разбредутся по всему свету, не исключено, что они сказали бы «От добра добро не ждут», и остались бы себе сидеть в пещерах...

А история пошла бы совсем по другому пути…